TÜRKİYE genelinde sahipsiz köpekler sokaklardan çekiliyor.

Bütün il ve ilçelerde şu ana kadar sahipsiz köpeklerin yüzde 82'si sokaklardan alınıp barınaklara yerleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi “Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım.” dedi.

Bakan Çiftçi'nin sahipsiz köpekler için verdiği rakamlar da şöyle:

•Türkiye genelinde sahipsiz köpeklerin yüzde 82’si barınaklara yerleştirildi.

•51 il özel idaresi ve toplamda 61 ilde toplama işlemleri büyük oranda tamamlandı.

•Bazı CHP’li büyükşehir ve il belediyeleri yasayı uygulamakta ayak diretiyor, umursamaz davranıyor.

•Yasayı uygulamayan belediyelere ivedi şekilde yasal uyarı yapılacak. •Erzurum’da uygulanan toplama modeli tüm illere yaygınlaştırılacak.

•Yılbaşına kadar sokaklarda tek bir sahipsiz köpek kalmayacak