Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Selçuklu mirası olan 1100 yıllık Çorum Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

Restorasyon projesi hakkında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan brifing alan Bakan Ersoy, projenin revize edilmesi talimatında bulundu.

Projede mimari yapıların çok olduğunu, yeşil alanın ve insanların nefes alabileceği alanların az olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, projenin yeniden revize edilmesini ve projedeki bazı bölümlerin Rami Kışlası’na bakılarak onun gibi yapılmasını istedi.

Kalenin içinde çok fazla mimari yapının olmaması gerektiğini belirten Bakan Ersoy; “Buranın içerisini serbest bahçe gibi bıraksanız çok daha iyi olur. Sadece tescilli yapıları ihya edin. Her tarafı yeşil, yürüyüş yollarını, solüsyonlu toprak yapın.” şeklinde konuştu