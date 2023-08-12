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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın AK Parti ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, havaalanı ve hızlı tren konusuna değindi.

Çorum’un en büyük eksikliğinin havalimanı ve hızlı tren olduğunu Bakan Işıkhan’a aktaran Günay, Çorum’un bu taleplerini bakanlar toplantısında gündeme getirmesi isteğinde bulundu.

‘HIZLI TREN EKONOMİK SEBEPLERDEN DOLAYI HALA İHALE AŞAMASINDA’

Günay; “Çorum olarak en büyük eksikliğimiz havalimanı ve hızlı tren. İlerleyen süreçte AK Partimiz Çorum’u bu hizmetleri de kazandıracaktır. Trenimiz 2023 yılı yatırım programına alındı ama ekonomik süreçten dolayı henüz ihale aşamasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın da gündeminde zaten hızlı tren projesi. Sizin alanınız değil ama bakanlar toplantısında Çorum’un bu taleplerini gündeme getirirseniz seviniriz.” ifadelerini kullandı