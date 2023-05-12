MURAT KARASU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müşavirliğini yapan, eski çalışma arkadaşı AK Parti Çorum Milletvekili Zeki Gül’e destek mesajı yayınladı.

Çorumlular’dan Zeki Gül’e destek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Çorumlu kardeşlerim. Çalışma arkadaşım ve değerli kardeşim sn Zeki Gül Çorum milletvekili adayımızdır. Kendisine vereceğiniz destek bizim için çok önemli ve kıymetlidir. İnşallah desteğinizle bürokraside olduğu gibi Meclis’te de birlikte sizlere hizmet etmeye devam etmesini istiyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, Türkiye Yüzyılı’nda bizi buluşturan Rabbime şükrediyorum, haklı davamızdan birlik ve berberliğimiz sonuna kadar devam edecektir, bu bizim için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Sizleri samimi duygularımla selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum.”