Ehlibeyt Kudret Vakfı Çorum Şubesi, İmam Hüseyin, Ehlibeyt ve Kerbela şehitleri anısına Aşure ve Abdal Musa Şükür Kurtuluş Lokması etkinliği düzenleyecek.

Program 26 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Bahçelievler Mahallesi Bahar 20.Sokak No.10/A adresinde bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi Şubesi önünde yapılacak.

Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat13.00 ila 19.00 saatleri arasında Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi Şubesi önünde gerçekleştirilecek olan Aşure ve Abdal Musa Şükür Kurtuluş Lokması etkinliğine tüm Çorumluları davet etti.



