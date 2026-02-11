Milliyetçi Hareket Partisinin üç ilçe teşkilatına başkan ataması yapıldı.

MHP İl Teşkilatından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Sayın Edip Semih Yalçın’ın olurlarıyla;

Ortaköy İlçe Başkanlığı görevine Sayın Hüseyin Yavuz, Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Sayın Kenan Genç, Kargı İlçe Başkanlığı görevine Sayın Ahmet Çağlar atanmıştır. Planlama dâhilinde ilçe başkanlıklarımızda devir teslim törenleri gerçekleştirilecektir. Görevlerini devreden, Ortaköy İlçe Başkanımız Sayın Murat Eraslan’a, Uğurludağ İlçe Başkanımız Sayın Şuayip İpek’e, Kargı İlçe Başkanımız Sayın Raşit Erdoğan’a, bugüne kadar teşkilatlarımıza vermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi’nde “eski” diye bir kavram yoktur. Ayrılık yoktur, tazelenme vardır. Kapımız; partimizin ilkelerini benimseyen, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin fikirlerini özümseyen ve bu kutlu davaya baş koyan herkese sonuna kadar açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, kendini sürekli yenileyen, kadrolarını güçlendiren, kimseyi dışlamayan, tam tersine aynı inanç ve ülküde buluşan herkesi bağrına basan bir harekettir. Görevlerini devralacak ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurullarına hayırlı olmasını diler, Yüce Mevla’dan başarılar niyaz ederiz” denildi.