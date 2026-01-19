İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İl Müdürü Hasan Taş’ın başkanlığında arıcılık ve bal üretimine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Muhittin Biçer, teknik personel ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salih Çakır ve Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş katıldı.

Toplantıda, il genelinde arıcılık ve bal üretimi alanında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ele alındı.

Üreticilerle iş birliği imkânları, üretim kalitesinin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.