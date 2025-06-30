Türkiye'nin gündemine oturan düğünlerinin ardından Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin, balayı için İtalya’nın Sardinya Adası’na gitti.

Romantik atmosferiyle bilinen Arzachena’da tatil yapan çift, ilk balayına ait fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin konuştuğu görkemli düğünün ardından, Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin’in kızı Elif Engin balayı için rotayı İtalya’ya çevirdi. Çift, Sardinya Adası’ndaki Arzachena kentinde romantik anlar yaşarken, ilk karelerini de sosyal medyadan paylaştı.

Futbol yorumcusu ve eski milli oyuncu Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirmişti. Çorum’da dillere destan bir törenle evlenen çift, balayını ise doğayla iç içe, lüks sahil kasabası Arzachena’da geçirmeyi tercih etti.

Elif Engin Ahlatcı, sosyal medya hesabından Sardinya’daki ilk balayına ait kareyi dün takipçileriyle paylaştı. Gün batımı eşliğinde verdikleri poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.