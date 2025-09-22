Belediye İskilipspor kulübünden yetişen üç güreşci Balkan Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

8-12 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Cluj Napoca şehrinde yapılacak olan Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonasında Belediye İskilipspor’un milli güreşcileri Esma Özmez 53 kiloda Büşranur Özmez ise 55 kiloda milli mayoyu giyecek.

Aynı şampiyonada erkekler 70 kiloda ise Belediye İskilipspor kulübünden yetişen ve geçen yıl ASKİspor’a transfer olan Ferhat Yiğit de 70 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Belediye İskilipspor güreş antrenörü Adem Uysal Balkan Şampiyonasında mücadele edecek üç sporcusu ile milli takıma bu şampiyonada başarılar diledi.