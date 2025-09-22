Uzun yıllardır ilimizi Kadınlar voleybol 2. liginde temsil eden Osmancık Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Karabük Gençlikspor’u deplasmanda 3-0 yendi.

Karabük Spor Salonunda oynanan hazırlık maçında Osmancık Belediyespor rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda rakibini 3-0 yenerek lig öncesieksiklerini görme imkanı buldu.

Antrenör Ümit Gökgöz, bir aydır sürdürdükleri çalışmaların karşılığını görmek adına son derece önemli bir prova yaptıklarını ve takımın eksiklerini görme imkanı bulduklarını belirterek ‘Hazırlık maçını Bartın ile sürdüreceğiz. Bizleri Karabük’te ağırlayan başta Karabük Gençlik ve Spr il Müdürü, Şube Müdürü ve personeli ile takım antrenörü Neslihan Öztürk’e teşekkür ediyorum’ dedi.