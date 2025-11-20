Milli aranın ardından cumartesi günü evinde Çorum FK ile karşılaşacak olan Bandırmaspor bu maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ile devam etti. Son bölümde ise Çorum FK maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Heyet bu bölümde sık sık uyarılarda bulundu.

Bandırmaspor’un dünki antrenmanının ardından Kayhan Köftecisi Cinçukuru tesislerinde hazırladığı yemekte kulüp yönetimi ve teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.

Bandırmaspor yönetimi takıma bu jesti yapan Kayhan Köftecisine teşekkür etti ve imzalı forma hediye etti.