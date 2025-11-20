Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ile gelecek hafta içinde evinde oynayacağı çok kritik maç Onikişubat Belediyespor maçını Ankara Uluslararası klasman hakemleri yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26 Kasım çarşamba günü saat 17.00’de Sungurlu Mahmut atalay Spor Salonunda ligde ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor ile üçüncü sırada bulunan Onikişubat Belediyespor takımları arasındaki zorlu maçı Ankara A klasman hakemi Erkan Sarı yönetecek yardımcılığını da Ramazan Mert yapacak.

Maçın gözlemciliğini ise Çorum Klasman Gözlemcisi Mahmut Uysal yapacak.