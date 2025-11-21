22 Kasım Cumartesi günü oynanacak Bandırmaspor-Arca Çorum FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Ligde son olarak Iğdır FK'yı 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı siyahlılar, Bandırmaspor'u da yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Bahis soruşturması kapsamında 6 futbolcusunu kaybeden kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan Aleksic ve Geraldo'dan da bu maçta yararlanamayacak.

Kırmızı siyahlıların zorlu Bandırmaspor mücadelesi TRT Spor ve Beinsports 2’den canlı olarak yayınlanacak.