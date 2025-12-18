Alaca Belediyespor kulübü tarafından düzenlenen Ortaokullar arası futbol turnuvasında şampiyonluğu Alaca Ortaokulu kazandı. İlçede Alaca Belediyespor alt yapısına futbolcu yetiştirmek amacı ile düzenlenen turnuvanın ödül törenine Belediye Başkanı Şerif Aslan ile davetliler katıldılar.

İlçe Halı Saha’da düzenlenen turnuvada tüm rakiplerini yenen Alaca Ortaokulu şampiyonluğu kazanırken Fatih Ortaokulu ikinci Mehmet Akif Ortaokulu üçüncülük kupasının sahibi oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ödülünü ise Mimar Sinan Ortaokulu kazandı. Turnuvanın gol krallığını ise Ömer Tokgöz kazandı.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve hediyeleri verildi. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan , İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Alaca Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Akif İslamoğlu ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan turnuvada mücadele eden tüm takımları tebrik etti. Aslan gençlerin spora olan ilgisi ve ortaya koyduğu centilmence rekabetin kendilerini gururlandırdığını belirterek ‘Sprun ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz’ dedi.