Çorum Voleybol yönetimi 2. Ligde oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçların kamuoyuna verilen başlıklarının takım sporcuları ve antrenörlerinin motivasyonunu bozduğunu belirterek ‘Biz hedeften uzaklaşmadık aksine emin adımlarla hedefe yürüyoruz’ denildi.

Kulüp olarak sezona play-off hedefi ile başlakadıkları ve şu anda hedeflerine emin adımlarla ilerledikleri belirtilen açıklamada ‘Asıl hedefimize gelince Beşikdüzü deplasmanında dört oyuncumuz yıldız, iki oyuncumuz genç takım oyuncusuydu. Biz Beşikdüzü’nden 3-0 mağlup gelsek de kazanarak geldik çünkü ligde ilk maçına çıkan köşe oyuncumuz 2011 doğumlu Ceylin Kocabaş bize kocaman umutlar kazandırdı. Ceylin’in dışında Son iki haftadır takımımızın yaş ortalaması 15 ve bu ortalamayı bu lig de tutturan nadir takımlardan birisidir Çorum Voleybolspor.

Biz hedeften uzaklaşmadık aksine hedefi tutturduk ve daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Kan kaybetmiyoruz aksine sürekli taze kan takviyesi yapıyoruz. Yine mağlup olmuyoruz aksine her hafta farklı bir kazanım sağlıyoruz. Şuan 2.Lig takımımızda ilk altı oynayan iki smaçörümüzün birisi 2012 diğeri 2011 doğumlu ve biz statü gereği 2. lig de oynadıkları için bu iki sporcuyu Küçükler kategorisinde oynatamayacağız.

Gerekirse alt yapı da küçükler kategorisinde kaybedelim ama bu iki sporcuyu kazanalım mantığı ile yürüdüğümüz bu yolda inanın hedeften sapmadık inanın kan kaybetmiyoruz Tam aksine taze kanlarla hedefe yürüyoruz. Çorum Voleybol Spor Kulübü olarak üretmeye çalışmaya kazanmaya ve aynı zamanda Çorum Voleyboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz.

Bu hafta Hopa deplasmanına 15 yaş altı yıldız takımımız ile gideceğiz ve kızlarımızı gururla izleyeceğiz.Yerel Basın ister yine mağlup ister yine kan kaybetti yazsın. Hedef maçlarımızdan biri olmasına rağmen ligde ki rahat pozisyonumuz sebebiyle tamamen 15 yaş altı sporcularımızın gelişimini hedefledik ve bundan sonra ki maçlarda da böyle olacak, olmalı ki kızlarımızın gelişimini tamamlayabilelim.

Bu saatten sonra 2 maç fazla kazanmak yada 2 maç fazla kaybetmek bize hiçbir şey kazandırmaz yada kaybettirmez lakin takımımızda yeni yüzlere yer vermek bir gelecek kazandıracak. Sizlere de tavsiyemiz bu projeyle ve bu sporcular ile gurur duyun. Biz hedeften uzaklaşmadık aksine emin adımlarla hedefe yürüyoruz geleceği inşa ediyoruz’ denildi.