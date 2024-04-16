Barış Boyar yönetimindeki Badminton Milli Takımı Avrupa Büyükler Şampiyonasında kadınlarda iki bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

6-14 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Saarbrücken kentinde yapılan Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonasında tek kadınlarda Neslihan Arın üst üste üçüncü kez Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Çift kadınlarda ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ise Türk badminton tarihinde ilk kez kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Avrupa Şampiyonasında ilk kez çifte madalya kazanarak tarihe geçen sporcularını kutladı ve yetişmelerinde emeği olan antrenör ve kulüplerini canı gönülden kutladı.