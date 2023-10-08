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HARUN AKKAYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, beraberindeki heyetle Çorum Belediye Meclisi’ni ziyaret etti.

Belediye Meclisi toplantısının ardından meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, dünya gündemine oturan Pile-Yiğitler Yol Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs’ta zor bir süreç olduğunun altını çizen Bülent Bebek, “Sayın Başkanımız beraberindeki heyetle Kıbrıs’a gelerek stratejik yerleri gördüler. Buradan ne kadar anlatsak da görmeniz gerekiyor. Müthiş bir strateji var. Sınır hatları çok değişik. KKTC Türkiye’nin güneyinin garantisidir. Doğu Akdeniz’e açılan kapısıdır. Bizim bulunduğumuz belediye Kıbrıs’ın en kritik belediyesidir. Rumlarla 28 km uzunluğunda sınırımız var. Bizim hizmet verdiğimiz toprakların yüzde 55’i İngiliz kraliyet toprakları, bir kısmı Birleşmiş Milletlerin, bir kısmı Rumlarındır. Yani bir şekilde Türkler orada izole edilmiş, sıkıştırılmış ve ne yazık ki bugüne kadar hiçbir irade 18 Ağustos’ta başlatılan Pile-Yiğitler Yol Projesini başlatamamış. Allah’a şükür ki bu başladı ve devam ediyor” dedi.

Pile-Yiğitler Yol Projesinin Kıbrıs ve Beyarmudu için neden önemli olduğu hakkında bilgiler veren Başkan Bebek, “10-15 yıl öncesine kadar Pile’de 1500 kadar Müslüman Türk yaşıyordu. Bugün sayıları ne yazık ki 500’lere kadar düştü. Sebebi de sözde Barış Gücünün Türk’e düşmanca bir tavır sergilemesidir. Orada asla Türk ile Rum eşit değil. Onların gözünde Hıristiyan Rum halkı çok çok daha üst, biz Kıbrıslı Türkler azınlık ve üçüncü sınıf insanlarız. Şimdiye kadar öyle görüyorlardı. Fakat aslında 18 Ağustos bunun böyle olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında hiçbir devlet bizi tanımıyor. Bu yol olayı ile birlikte tanımış oldu. Bugün Birleşmiş Milletler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kınadı. Demekki böyle bir ülke varmış. Tanımasanız da bizim ismimizi kullandınız” şeklinde belirtti.

‘ÖNCELİĞİM ORADA TÜRK VARLIĞINI SÜRDÜRMEKTİR’

Beyarmudu Belediyesi olarak birinci önceliğinin orada Türk varlığını sürdürmek olduğunun altını çizen Başkan Bebek, “Bizim kavgamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının dalgalanmasıdır. Pile-Yiğitler Yol Projesi başladı ve orada ki Barış Gücü araçlarını ezin geçin emrini veren benim. Hiçbir şekilde geri adım atmadık. Amaç, izole edilmek istenen Türk halkının önünü bir şekilde açmak, yatırımın yapılabileceği, gençlerin daha çok önünün açılacağı, iş alanlarının daha da genişleyebileceği bir ortam yaratmak, bu yolunda amacı tamamen buydu. Farklı bir sebep yok. Fakat Rum tarafı ve Birleşmiş Milletler bunu tamamen yanlı şekilde tek, taraflı şekilde sanki Ada’da savaş çıkacakmış gibi lanse etti. Öyle bir şey yok. Bizim amacımız Pile’de yaşayan Türk halkının hakettiği yatırımı alabilmesi, giriş çıkışlarının daha rahat olması için yapılan bir yoldur. Belediye olarak da ekonomik gücümüz büyük değil. Diğer belediyeler hizmet üretirken biz bayrak savaşı veriyoruz. Hergün İngiliz ile Rumla toplantılar yaparak Türklerin çıkarlarını sağlamaya çalışıyoruz. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın beraberindeki bir heyetle bu sürecin hemen ardından Ada’ya gelmesi ve bizi ziyaret etmesi inanın benim hem bölge halkım hem de Ada genelinde büyük bir sevgi seline yol açtı. Sizin vereceğiniz her destek oradaki Türk halkının gelecekte daha garanti yaşamasını sağlayacak. Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Bu can bağının, kan bağının ilelebet sürmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.