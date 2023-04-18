Çorum Barosu meslektaşları adına geçtiğimiz gün Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, depremzede vatandaşlar için Çorum Belediyesi’ne ait iftar çadırında 1000 kişilik iftar sofrası kurdu.

İftar programı kapsamında Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Tuğrul Damar, Av. Can Arslan Kayalar, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş barosu avukatları ve Afşinliler ile bir araya geldi.

Çorum Barosu, emeği geçen ve destek veren tüm meslektaşlarına, ayrıca iftar sofrasının kurulmasında yardımlarını esirgemeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile belediye personeline teşekkür etti. (Haber Merkezi)