30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı kısa süreli bir baygınlık geçirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tören sonunda Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı aniden yere yığıldı. Kalıpcı’ya ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve Aile hekimi Dr. Neslihan Hüsülüoğlulları yaptı.
İlk müdahalenin ardından Kalıpcı, ambulansla hastaneye götürüldü.