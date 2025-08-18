Amatör Futbol’da sezonun ilk düdüğü 13 Eylül Cumartesi günü U 16 liginde çalacak. Geçen sezon olduğu gibi bu yılda 2. Amatör Küme önce oynanacak ardından 1. Amatör Küme başlayacak.

Sezonun ilk teknik toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda 1. ve 2. Amatör Küme Büyükler Ligleri ile U 18, U 16, U 15 ve U 14 liglerinin statüsü grupları ve başlangıç tarihleri belli oldu. Teknik Toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ( TFFHGD) Başkanı Gökhan Yumlu, Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı ve kulüp temsilcileri katıldı.

İl Temsilcisi Engin Ayan toplantının açılış konuşmasında bu sezon hayata geçirilen yeni sistemle ilgili bilgiler verdi kulüplerin sorun yaşamaması için yapılan açıklamaları ve gönderilen evrakları çok dikkatli incelemelerini istedi. Bu sezon en önemli değişikliğin kulüplerin lisanslarını kendilerinin çıkartacağını belirten Ayan bu konuda sorun yaşanması noktasında yardım talep etmelerini istedi.

Daha sonra bir konuşma yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok yeni sezonda genç hakemlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile maçların yönetileceğini belirterek, ‘Kulüplerimizden hakemlerinde insan olduğunu ve hata yapabileceğini unutmadan hareket etmelerini istiyoruz. Yöneticilerimiz, antrenörlerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz hakemlere yardımcı olmaları halinde sezonu başarı ile tamamlayacağımıza inanıyorum. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum’ dedi.

Sezonun ilk düdüğü 13 Eylül’de U 16 liginde çalacak

U 14 liginde 12 takım mücadele edecek ve iki grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükselecek ve burda çift devreli olarak oynanacak maçlar sonunda şampiyon takım belli olacak. Çekilen kura sonucunda A grubu Mimar Sinanspor, Sungurlu Belediyespor, Alaca Belediyespor, Çorum İdman Yurdu, Hattuşaspor, Çorum Anadolu FK, B grubu ise Osmancık Kandiberspor, İkbalspor, Gençlerbirliği, Gülabibeyspor, İskilipgücü ve Vefaspor’dan oluştu.

U 14’de 10 takım mücadele edecek

U 16 liginde on takım iki grupta mücadele edecek. 14 Eylül pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak olan grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar play-off’da mücadele edecek ve çift devreli maçlar sonunda şampiyon belli olacak. Çekilen kura sonucunda A grubu Mimar Sinanspor, Vefaspor, Osmancık Kandiberspor, Mavi Ayspor ve İskilipspor, B grubu ise Çorum Anadolu FK, Çorumspor, Gençlerbirliği, Sungurlu Belediyespor ve Alaca Belediyespor’dan oluştu.

2. Küme 14 Eylül’de başlıyor.

2. Amatör Küme bu yılda 1. Amatör Küme’den önce başlayacak. 14 Eylül pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak olan bu ligde çift devreli oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar final grubuna yükselecek. Final Grubu maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. Küme’ye yükselecek. .Amatör Küme’de A grubunda Gençlerbirliği, Osmancık Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Düvenci Belediyespor, B grubunda ise Buharaspor, İkbalspor, Kargıserispor ve Oğuzlar Belediyespor takımları mücadele edecek.

1. Küme’de sekiz takım mücadele edecek.

1. Amatör Küme’de bu sezon 2. Amatör Küme bittikten sonra başlayacak. Sekiz takımın mücadele edeceği ligde sekiz takımın tek grupta mücadele edeceği 1. Amatör Küme’de maçlar Bölgesel Amatör Lig ile aynı tarihte bitecek. 1. Amatör Küme’de mücadele edecek takımlar Ulukavakspor, Mimar Sinanspor, Alaca Belediyespor, H.E.Kültürspor, İskilipspor, Dodurga Belediye Beyliğispor, Sungurlu Belediyespor ve Gülabibeyspor.

U 18’de dokuz takım tek grupta .

Bu sezon U 17 ve U 18 liglerinin birleştirilmesinin ardından U 18 liginde dokuz takım mücadele edecek. Tek grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda grupta ilk dört sırayı alan takımlar final grubuna yükselecek. Final grubunda çift devreli maçlar sonunda şampiyon belli olacak. 18 Ligi Alaca Belediyespor, Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, İskilipgücü, Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ve Vefaspor mücadele edecek.

U 15’de on takım iki grupta mücadele edecek

U 14 liginin bitiminin ardından başlayacak U 15 liginde on takım iki grupta mücadele edecek. On takımın iki grupta tek devreli olarak oynayacakları maçlar sonunda gruplarında ik iki sırayı alan dört takım final grubunda çift devreli olarak karşılaşacak. Bu maçlar sonunda şampiyon belli olacak. Çekilen kura sonucunad gruplar şu şekilde oluştu: A grubunda İkbalspor, Mimar Sinanspor, Çorumspor, Osmancık Kandiberspor, Çorum İdman Yurdu, B grubunda Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor, Hattuşaspor ve Vefaspor