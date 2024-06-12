Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği delegelerinden oluşan heyet Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaret eden Baro Başkanı Turan Kalıpcı, 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Çorum Barosu Hizmet Binası yapım işi ihalesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette ihale süreci ile ilgili konular da istişare edildi.

Heyet daha sonra TBMM'de Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya'yı ziyaret ederek Çorum Barosuna göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Çorum Adliyesi Ek Binasının da bir an önce hizmete sunulmasına yönelik talepler de dile getirildi. Milletvekilleri de her durumda mensubu oldukları Çorum Barosunun yanında olduklarını ifade ettiler.

Heyet son olarak ise Çorum Barosu önceki dönem Başkanı Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ı ziyaret etti.

Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Kenan Yaşar'ın baro başkanlığı döneminde gerek hizmet binasının yapım işine öncülük etmesi gerekse de Çorum Barosuna olan her türlü hizmet ve desteğinin hiç bir zaman unutulmadığını belirterek en yakın zamanda gerçekleşmesini bekledikleri temel atma törenine Kenan Yaşar'ı da davet etti.