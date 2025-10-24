Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mustafa Demirkıran beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile birlikte Çetin Başaran Hıncal’ı ziyaret etti.

Ziyaret sıasında İl Müdürü Demirkıran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hancıl ve yönetim kuruluna amatör spora verdiği desteklerden dolayı plaket verdi. Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu da Hıncal’a Gençlikspor kulübü hediyesini verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, TSO’ya amatör sporun gelişmesi ve tabana yayılması için verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti ve bu desteklerin ilimiz amatör sporunun geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.