Rize’de düzenlenen Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde dereceye giren İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve İskilip Belediye Spor Kulübü sporcuları Esma Özmez ve Özdenur Özmez, antrenörleri Adem Uysal eşliğinde İskilip Kaymakamı Ramazan Polat’ı makamında ziyaret etti.

57 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olan Esma Özmez ve 65 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Özdenur Özmez, geçmiş yıllarda da çeşitli bölgesel ve ulusal müsabakalarda önemli dereceler elde ederek ilçenin gururu olmuşlardı.

Kaymakam Ramazan Polat, başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek, “İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Elde ettiğiniz bu başarılar, gençlerimize örnek teşkil ediyor. Sizlerle ve emeği geçen antrenörünüzle gurur duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda sporcular, desteklerinden dolayı Kaymakam Polat’a teşekkür etti.