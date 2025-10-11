Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç beraberinde Başhekim Yardımcısı Ecz. Erkan Demir ile birlikte Çorum Eczacı Odasını ziyaret etti.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, ziyarette geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyen Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eczacı Odası arasın da kurulacak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirten Erol Afacan, özellikle hastane bünyesinde reçete ve rapor biriminin oluşturulması talebini bir kez daha dile getirdi.

Afacan, hastane bünyesinde reçete ve rapor biriminin oluşturulması ile, hastaların, hekimlerin, reçete ve raporu bilgisayarda hazırlayan sekreterleri ve aynı zamanda eczacıların iş gücü ve zaman kaybı olmadan en kaliteli sağlık hizmetinin sunulabileceğini ifade etti.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve Ecz. Erkan Demir’e teşekkür etti. Ziyarete Çorum Eczası Odası Saymanı Doğuhan Koçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Nur Kaya, Ceyhun Gürsel Karakuş ve Abdulsamed Erdal da hazır bulundu.