Çorum Haber Gazetesi’nin önceki dönem merhum Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’ın kardeşi ve gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni olan Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda etmişti.
11 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar mezarı başında yakınları ve dostları tarafından anıldı.
Anmaya; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın ile basın mensupları dostları katıldı.
Konuşmaların ardından Karakeçili Cami emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.
Duanın ardından Mustafa Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından karanfiller bırakıldı.