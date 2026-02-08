Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Vanspor yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çorum FK'nın kritik virajda puan kaybı yaşadığını belirten Muhsin Dere, "Kötü oynadığımız ve hakem hatalarının da etkisiyle mağlup olduğumuz bir maç oldu. Ligin en kaliteli takımı olduğumuzu iddia ediyorsak elbette ki ligin en iyi oyununu oynamalı ve mücadelemizi üst seviyeye çıkarmalıyız." dedi.

Dere, paylaşımında, "Bunun için en önemli husus taraftarımızın desteğinin devamı. Muhteşem taraftarımızın daha iyi bir oyun istediğini, bu kulübün bir taraftarı olarak ben de biliyor; onlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Kenetlenmeli, takımımıza her zaman olduğundan daha fazla sahip çıkmalıyız. Başka Çorum FK yok" bulundu.