Sungurlu Efeleri bugün saat 15’de Osmangazi Belediyespor deplasmanında seriyi sürdürmek ve lideri takibe devam etmek istiyor.

Ligde son dokuz maçından galibiyet ile ayrılarak büyük bir çıkış yapan Sungurlu Belediyespor bugün kazanarak seriyi on maça çıkarmak istiyor.

Ligde son maglubiyeti 26 Kasım’da evinde lig lideri Onikişubat Belediyespor karşısında alan Sungurlu Efelerinin o maçtan sonra bileği bükülmüyor.

Hafta içi maçında evinde Niksar Belediyespor karşısında zorlanmadan 3-0 galip gelen Sungurlu Belediyespor iki günlük bir çalışmanın ardından dün saban saatlerinde yaptıkları antrenmanın ardından Bursa’ya hareket ettiler.

Bugün saat 15’de Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonunda oynanacak Osmangazi Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor maçı TVF Voleybol TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 20 maçta topladığı 47 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor 19 maçta 33 puanla yedinci sırada bulunan ve play-off oynamak isteyen rakibi önünde galibiyet arayacak. B

aş Antrenör Mustafa Özdemir hedeflerinin belli olduğunu buna ulmaşmak içinde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Sıkışık takvimden kayıpsız çıkmak istediklerini belirten Özdemir ‘Kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Tam kadro olarak çıkacağımız maçta hedefimiz galibiyet. Bursa’da oturan hemşehrilerimizi maçımıza bekliyoruz’ dedi.