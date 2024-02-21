Çorum’da Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Deprem Dirençli Kentleşme” konulu konferansta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önümüzdeki dönem belediyenin kentsel dönüşümdeki rolünü artıracaklarını söyledi.

Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallesi'nde gerçekleştirmek istedikleri kentsel dönüşümden bahseden Aşgın, Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm konusuna hiç değinmedi.

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından riskli alan edilen Kale Mahallesi'nde kentsel dönüşüm, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra rafa kaldırılmıştı.

Kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasa gereği üçte iki çoğunluğun sağlanamadığı için projenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı.

Mahalle sakinleri riskli alan ilan edildiği için evine çivi bile çakamazken, belirsizliğin bir önce giderilmesini bekliyordu ancak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün depremle ilgili katıldığı bir konferansta Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama yaparken, Kale Mahallesi'ni ise ağzına bile almaması 'Başkan Aşgın Kale Mahallesi'ni gözden mi çıkardı? sorusunu akıllara getirdi.

Çorum’u altyapısıyla, üst yapısıyla dirençli bir şehir haline getireceklerini belirten Aşgın;

“6 Şubat Kahramanmaraş depremin sonra Çorum Belediyesi olarak bir bu konu ile ilgili bir komisyon kurduk. 5-6 ay boyunca oluşturduğumuz komisyon şehrimizin dirençli şehir olması noktasında bir harita çıkarıp dezavantajlı noktaları tespit ettiler ve çözüm önerilerini sundular. Biz ev ödevimiz aldık ve önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artıracak şekilde bir yeni dönem yaşayacağayız. Mimar Sinan 450 bin metrekare alanda dönüşüm, Gülabibey’de Hasanpaşa’da 30 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümü sağlayacağız. Şehrin alt yapı ve üst tapısıyla dirençli şehir haline gelmesi için bütün gayretimizi ortaya koyacağız.” diye konuştu