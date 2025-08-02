Çorum’un kardeş şehri olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyarmudu Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Patates Festivali ile 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali, coşkulu bir açılış töreniyle başladı.

Festivale, davet üzerine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile eşi Feyza Aşgın da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da onur konuğu olarak yer aldığı açılış programında, yurtdışından gelen misafirler halk oyunları gösterileri ve yöresel stantlarla karşılandı. Festivalde, patates üretiminin yanı sıra Beyarmudu’nun ve KKTC’nin kültürel zenginliği tanıtıldı.

Başkan Aşgın, festival kapsamında Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, belediye meclis üyeleri ve bölge halkıyla bir araya geldi. Festival alanındaki stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Kardeş şehir ilişkilerinin iki belediye arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak Beyarmudu ile kültürel ve sosyal iş birliklerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Öte yandan festivale Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Müşaviri, Çorum eski Milletvekili ve Büyükelçi hemşehrimiz Cahit Bağcı da iştirak etti.