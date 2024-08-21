Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın gece yarısı, Çorum Belediyesi Millet Bahçesi’nde, plaj voleybolu oynadı.
Başkan Aşgın, takım elbiseyle voleybol oynadığı anları sosyal medya hesabından “Şaka değil, "Gece 00.00'da Çorum'da plaj voleybolu oynadık" ama rakip zayıftı” notuyla paylaştı.
Aşgın'ın paylaştığı görüntülere yüzlerce yorum yapılırken, gençler Başkan Aşgın'ı voleybol oynarken eski Başbakan Binali Yıldırım'a benzetti.
Binali Yıldırım'ın 2014 yılında oynadığı bir voleybol antrenmanındaki hareketleri viral olmuştu.
İşte bazı yorumlar:
Editör: Fatih Battar