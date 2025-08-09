Arca Çorum FK yönetimi dün ikinci ziyaretini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yaptı. Başkan Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Baran Korkmazoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum FK yönetimi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Süper Lig yolu hedefi ile başlayacak sezon öncesi verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kırmızı Siyahlı kulüp yönetimi Aşgın’a yeni sezon çalışmaları ve diğer faaliyetleri konusunda bilgiler verdiler.

Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın ise Çorum FK yönetimine yeni sezon öncesinde yaptığı bu ziyaretten dolayı teşekkür etti. Şehrin en önemli marka değeri olan Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin Çorum’a kazandıracaklarını çok iyi bildiklerini belirterek tüm Çorumlular olarak takımlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Aşgın sezonun ilk maçı olması nedeni ile her işe olduğu gibi bu işe de 'Bismillah' diyerek başlamanın önemine dikkat çekti ve Başkanlara ahşap kaplamayı hediye etti. Çorum FK Başkanları da Aşgın’a ismi yazılı forma hediye ettiler,