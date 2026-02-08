Dün oynanan Vanspor-Arca Çorum FK maçının Sakaryalı kural bilmeyen FİFA hakemi Atilla Karaoğlan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

İki hafta önce Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'in; 'Çorum'u çıkaracaklar' açıklamasının ardından ilk deplasman maçında Çorum FK, resmen doğrandı.

Maç 2-0 gelip kopacakken bir anda düğmeye basıldı.

Kuralları bilmeyen FİFA hakemi Karaoğlan ve maçın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, Çorum FK'nın net golünü engelledi.

Oysa kurallara net faul olmadığı sürece VAR karışamaz diyor. Ya bunlar kural bilmiyorlar ya da açık açık düğmeye basıyorlar.

İkincisini düşünmek bile istemiyoruz ama kuralları bilmeyen adamı kim FİFA hakemi yapıyor?

Bu adam senelerdir Süper Lig'de görev yapıyor. Kim bilir kaç takımın canını yaktı, yakmaya da devam ediyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu maçları görmüyor mu? İki hafta önce birileri Çorumspor ile ilgili açıklama yapıyor, bir hafta sonra Çorum doğranıyor. İnsanların aklına her türlü şey gelir.