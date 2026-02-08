Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının güzel bir maç çıkardığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bizim yaşam ve oyun felsefemiz var. Bugün ikisi de sahadaydı. Maçın başından sonuna kadar biz pozisyon aldık ve biz pozisyon verdik. Bütün parametrelerde baskın bir şekilde öndeyiz. Yarın maç kaybedebiliriz yine git gel yaşamayalım. Ligden düşer miyiz diye düşünmeyin, düşmeyeceğiz. Ligin sonunda ya play-off'ta oluruz ya da play-off'u son anda kaçırmış oluruz. Ne yaptığımı biliyorum. Bu ülkede ne yaptığını bilen nadir teknik adamlardan biriyim. Maçı ve skoru değil, futbolu biz kazanıyoruz. Bugün sahada yine bunlar vardı. Geçen hafta yaşadığımız olayları biliyorsunuz. Cedric bir maç ceza aldı. Direkt kırmızı kartın cezası iki maçtır. Neden bir maç aldı biliyor musunuz, o kartın hatalı olduğunu insanlar da gördü."