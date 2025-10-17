Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Azerbaycan'daki temasları kapsamında, Ermenistan işgalinden kurtuluşunun 5. yıl dönümünde Çorum’un kardeş şehri Fuzuli’yi ziyaret etti.

Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenen 3. Azerbaycan Ulusal Şehircilik Forumu’na katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, işgalden kurtuluşunun 5. yıldönümünde Çorum’un kardeş şehri olan Fuzuli’yi ziyaret etti.

Fuzuli kenti, 27 yıl boyunca Ermenistan’ın işgali altında kalmış, bu süreçte büyük ölçüde harabeye dönmüştü. Azerbaycan ordusu, 17 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Fuzuli’yi özgürlüğüne kavuşturmuştu.

Kentte bugün, modern şehircilik anlayışıyla yürütülen yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’un da yer aldığı heyet, işgal döneminde Ermenistan’ın geride bıraktığı yıkımı, aynı zamanda kentte hızla yükselen yeni yaşam alanlarını ve şehircilik çalışmalarını yerinde gördü. Çorum ile Fuzuli arasındaki kardeş şehir ilişkisine de değinen Başkan Aşgın, bu bağın yalnızca protokol düzeyinde kalmadığını vurgulayarak, "Her iki kentin plaka numarasının 19 olması, kardeşliğimizin bir göstergesidir" dedi.

Ziyaret kapsamında Başkan Aşgın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Fuzuli Özel Temsilcisi Emin Huseynov’a, Çorum’un simgelerinden biri olan Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.



"Bir tarafta yıkım, diğer tarafta yeniden doğuş"

Fuzuli’deki gözlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, Fuzuli’de karşılaştıkları manzaranın kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Bir tarafta Ermenilerin yakıp yıktığı harabeler, diğer tarafta Azerbaycan’ın azmiyle yeniden inşa edilen, modern yapılarla yükselen bir şehir. Fuzuli, hem acının hem de umudun sembolü haline gelmiş durumda" diye konuştu.