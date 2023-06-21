FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da kamuoyunda Kale Mahallesi’ndeki ‘Kentsel Dönüşüm Projesi durdu’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Projenin iptali yada durmasının söz konusu olmadığını belirten Başkan Aşgın; “Bakanlık burayı riskli alan ilan etti, şimdi projeden vazgeçince burası risksiz alan mı olacak?” dedi

TOKİ’nin şu anda deprem bölgesine yoğunlaştığını aktaran Aşgın; “Kabul edelim ki 11 ilde ciddi bir deprem oldu. Şu an bu 11 il ayağa kaldırılıyor. TOKİ evi başına yıkılmış insanlara ev yapıyor. Bizim projemiz de Türkiye’de ki tüm projeler olmak üzere yeni bir süreç yönetimi gerekli, Bakanlık da bunu yapıyor. Yoksa projeden geri dönme söz konusu değil.” şeklinde konuştu

‘YENİ BAKANA DETAYLARI SUNACAĞIZ’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değişmesinin de projeyi etkilediğini kaydeden Aşgın; “Önümüzdeki süreçle ilgili olarak Bakanlık, yeni bakanımıza bu projelerin tamamı hakkında bilgi sunacak. Bakanlığımız kararını verecek, buradan geri dönüş diye bir şey teknik olarak da mümkün değil, sebebi şu burasını zaten bakanlık riskli alan olarak ilan ederek burayı dönüşüm noktasında geriye dönüşü imkansız bir hale getirdi zaten. Yani burada yıkılma ihtimali olan eski binalar var, Bakanlık burayı riskli alan ilan etti, şimdi projeden vazgeçince burası risksiz alan mı olacak? En önemli aşaması buranın riskli alan olarak ilan edilmesiydi. Projenin seyiriyle ilgili yeni bakanımızdan biz de randevu talep ettik. Detaylarını sayın bakanımızla görüşeceğiz. Genel müdürlük düzeyinde teknik heyetle sürekli irtibat halindeyiz. Onların da söylediği şu projeden herhangi bir dönüş söz konusu değil. Teknik olarak bu mümkün değil.” ifadelerini kullandı

‘TÜM OFİSLERİ KAPATILDI’

Son olarak TOKİ’nin kentsel dönüşüm firmasının Çorum’daki irtibat bürosunu kapatması konusuna da açıklık getiren Aşgın, TOKİ’nin kentsel dönüşüm firması GEDAŞ’ın Türkiye’nin kentsel dönüşüm olan tüm illerinde ofisi olduğunu ve seçimlerden sonra yeni bakan da değişince Türkiye’deki tüm ofisleri kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

YÜZDE 60’I İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Aşgın, “GEDAŞ bir yılı aşkın süredir ilimizde çalışıyor, GEDAŞ’ın görevi şu 9 buçuk hektarlık bir alanda bu proje uygulanacak, bu projenin sınırları içindeki özel mülkiyetlere ait olan kişilerle, kurumlarla görüşmek suretiyle onlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tekliflerini sunuyor. Şunu şöyle yapabilirsiniz, satabilirsiniz parası şu kadar ya da gelim size Akkent’teki TOKİ’den bir yer verelim falan. Bu görüşmeleri zaten bir buçuk yıldır yapıyor. Tüm Çorum’da davet edilmesi gereken herkes davet edildi. GEDAŞ yapması gereken çalışmaları zaten tamamladı. Görüşülmeyen, davet edilmeyen kimse yok. Şu an Bakanlığın elinde veri havuzu hazır. Kamu kurumlarıyla birlikte yüzde 60 anlaştı zaten. Kalan kısımlarla alakalı teklifler verildiği için GEDAŞ’ın burada ekstradan kalmasının da bir anlamı yok.” dedi.