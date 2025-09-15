Dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı'na saldırı yapılmıştı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aşgın; "Öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen ve Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı'mızda maddi zarara yol açan saldırıyı şiddetle kınıyor; değerli muhtarımız Mehmet Bölükbaş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi