Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Geride hizmet ve eserlerle dolu bir yılı bıraktıklarını ifade eden Başkan Aşgın, Çorum’u her alanda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Aşgın, “Şehrimizi 2026 yılında da hemşehrilerimizle birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

2026 yılının ülkemiz, şehrimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da Çorum için durmadan çalışmaya, yeni projelere imza atmaya ve şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Aşgın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.