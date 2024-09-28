Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, itfaiye personeliyle bir araya gelerek pasta kesti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türk İtfaiyesinin Kuruluşunun 310. Yıldönümü nedeniyle beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Dere, burada itfaiye personeli ile birlikte pasta keserek hepsini kutladı. Dere, “Türk İtfaiyesinin kuruluşunun 310. yıldönümünde, İtfaiye Haftası vesilesiyle Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettik. Mesai mefhumu gözetmeksizin, fedakarca çalışan tüm itfaiyecilerimizi kutluyor; işlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi.