Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Çorum'da 'Başkan Erbakan' sloganlarıyla karşılandı.

Bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Meşale ve güllerle karşılanan Erbakan'a partililerin ilgisi yoğun oldu.

Karşılamaya YRP Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, il ve ilçe teşkilatı ile çok sayıda partili katıldı.

Erbakan Çorum ziyareti kapsamında Anitta Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Ardından Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.