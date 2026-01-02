Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede faaliyet gösteren Ortaköy İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Başkan İsbir’e, çiftçileri temsilen Hacı Ahmet Bozkurt ve Ahmet Mol eşlik etti. Çiftçilerin sorun ve isteklerini dile getiren Başkan İsbir, Ortaköy İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ramazan Özkan ile istişare ederek, yeni yılda daha çözüm odaklı kararlar verilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ortaköy İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ramazan Özkan ise Belediye Başkanı Taner İsbir’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.