Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine ikramda bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı ve ŞapinuvaKadeş Derneği Başkanı Taner İsbir, Ortaköy 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine muz, meyve suyu, su ve kekten oluşan ikram paketleri dağıttı.

Başkan İsbir, "Başkanlığını yapmış olduğum ŞapinuvaKadeşDerneği ve Belediye Başkanlığımızın ortak gerçekleştirmiş olduğu proje ile 100. Yıl İlkokulumuzda eğitim gören öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılına merhaba projemiz kapsamında muz, meyve suyu, su ve kekten oluşan ikramlık paketlerini dağıtarak kendilerine bir jest yapmış olduk.Gerçekleştirmiş olduğumuz satranç turnuvası ve ok atma yarışmamız ile de etkinliklerimizi devam ettirdik. 2024-2025 yılları eğitim-öğretim döneminin İlçemize,öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor,kendilerine başarılar diliyorum" dedi.