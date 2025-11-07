Arca Çorum FK’da Başkan Baran Korkmazoğlu dün Ankara’da yönetim kurulu üyelerinin bazıları ve Sportif Direktör Mustafa Soley ile bir araya geldi.

Ligde son haftalarda alınan sonuçlar ve puan kayıplarının ardından yaşanan süreçle ilgili olarak Başkan Baran Korkmazoğlu Ankara’daki ofisinde Sportif Direktör Mustafa Soley ve yönetim kurulu üyelerinin bazıları durum değerlendirmesi yapmak için toplandılar.

Toplantıda Başkan Baran Korkmazoğlu’nun takımın içi hakkında Sportif Direktör Mustafa Soley’dan bilgi aldı ve form düşüklükleri sakatlıklarla ilgili olarak rapor aldığı öğrenildi.

Toplantıda ilk yarının sonuna kadar oynanacak maçlar ve devre arasında yapılması gerekenler konusunda yönetim kurulu üyelerinin düşüncelerini alan Başkan Baran Korkmazoğlu’nun yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

Başkan Baran Korkmazoğlu’nun hafta sonu oynanacak Iğdır FK maçı öncesinde de Teknik Heyet ve futbolcular ile bir araya gelmesi bekleniyor.