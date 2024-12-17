Ahlatcı Çorum fK Başkanı Oğuzhan Yalçın Amedspor maçının ardından saha kenarına kadar gelerek soyunma odasına giden futbolcularını tek tek tebrik etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları kendi taraftarlarının bulunduğu bölüme giderek onlara destekleri için teşekkür ettiler.

Kırmızı Siyahlı futbolcular kaçan iki puanın üzüntüsü ile soyunma odasının yolunu tuttular.

Bu arada tribünden inen başkan Oğuzhan Yalçın saha kenarına kadar gelerek odaya yönelen futbolcuları tek tek tebrik etti ve verdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Başkan Yalçın son futbolcu sahadan çıkana kadarda ordan ayrılmadı.

Yalçın’ın maçın ardından da soyunma odasında futbolculara bir konuşma yaparak tebrik ettiği öğrenildi.