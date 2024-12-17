Kolay paranın peşine düşen ve sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez de Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullanarak iş adamlarından para talep etti.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı bahanesiyle iş adamlarından para talebinde bulunan dolandırıcılarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullanarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı belirtilerek para talep ettiği bilgisi verildi. Yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları uyarısı yapılarak şu bilgilere yer verildi:

"Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan’ın isminin kullanılarak, ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin isimleri vasıtasıyla vatandaşlarımızdan para talepte bulunanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz."