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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ Silmkent konutlarında gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde yaşananlar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kendisinden sonra söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın sözlerine cevap veren Tahtasız, “Belediye Başkanının avukatlığını yapacağınıza halkımızın avukatlığını yapın. Gücün yanında saf tutacağınıza, garibanın, emeklinin yanında saf tutun. Belediye başkanı kendini savunur. Siz halkımızı savunun. Çorum’un hak ettiği yatırımları almasının savunucusu olun. Verdiğiniz sözleri savunun ve arkasında durun” dedi.

Birilerine rahatsızlık verse de Çorumlu hemşehrilerinin hakkını aramaya devam edeceğini, söz verilmesine rağmen yapılmayan projelerin takipçisi olacağını kaydeden Tahtasız, şunları söyledi:

“Sayın Ahlatcı bana ‘Burası siyaset yeri değil, siyaset yapmayın’ dedi. Vatandaşın hakkını, hukukunu savunmak ne zamandan beri siyaset yapmak oldu? 743 konutluk projede sadece 45 kişiye konut teslim ederek, siyasi şovu siz yapıyorsunuz. Verdiğiniz sözleri birer birer yuttunuz. Aklınız sıra vatandaşımızı da ‘cek-cak’ edebiyatı yaparak uyutacaksınız. Bizim öznemizde insan var, vatandaşlarımız var. Rahatsız olsanız da onların hakkını aramaya, verdiğiniz sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Yusuf Ahlatcı, ‘CHP bir çivi bile çakmadı’ dedi. Sayın Ahlatcı’ya hatırlatmak isterim ki bulunduğu makam bu ülkeye demokrasiyi getiren, Kuvayi Milliye ruhu ile vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için her cephede mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde gelmiştir ve o sayede de oturmaktadır. Sayın Ahlatcı’ya hatırlatmak isterim ki Atatürk ve CHP döneminde ‘her fabrika bir kaledir’ şiarıyla açılan onlarca fabrikayı satan sizin iktidarınızdır. Fabrikalarımızı, arazilerimizi, limanlarımızı sata sata bitiremediniz. Cumhuriyet’in bütün kazanımlarından önce nemalandınız sonra da satışa çıkardınız. Sayın Ahlatcı, beni Meclis’te oylanacak tezkereye evet demeye davet etti. Sayın Ahlatcı, yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren madde metinden çıkmadıkça, biz bu tezkereye evet demeyeceğiz. Ülkemize önce Suriyelileri, Afganları doldurdunuz. İncirlik Üssü’ndeki ABD askerleri yetmiyormuş gibi şimdi de yabancı askerleri mi dolduracaksınız? Ülkemizin ve bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaşımızın lehine olan bütün oylamalarda istisnasız destek verdik. Oysa siz muhalefet milletvekillerinin vatandaşın lehine hazırladığı ne kadar kanun teklifi varsa, ne kadar araştırma önergesi varsa elinizi otomatik olarak kaldırıp, reddediyorsunuz. Talimat gelmeden bırakın konuşmayı elinizi bile kaldıramıyorsunuz.” (Haber Merkezi)