Çorum’un esnaf ve çifti temsilcisi başkanları, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ettiler.

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde nezaket ziyaretinde bulundular.

Oda ve kooperatif başkanlarını, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyesi Alihan İdikut, yüklenici firma sahipleri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, kooperatif ortakları Uğur Urhan ve Ahmet Uçgun karşıladı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, oda ve kooperatif başkanları da Çorum’da böylesi önemli bir projenin hayata geçiriliyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin Çorum’un özellikle küçük ve orta ölçekli birçok sektörden esnafı bünyesinde barındıracak olması bakımından son derece önemli bir proje olduğunu belirten başkanlar, kooperatifin bu duruma gelmesinde başta yönetim kurulu ve yüklenici firma yöneticileri olmak üzere emeği geçenlere de Çorum esnafı adına teşekkür ettiler.