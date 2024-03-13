Basketbol Aday Saha Hakem Kursu rekor katılım ile başladı.

Toplam 110 adayın katıldığı basketbo hakem kursunda ilk iki gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda ders verildi.

Kursu Basketbol Federasyonu A Klasman Hakemi Batuhan Söylemezoğlu veriyor.

Dün verilen dersin ardından Kurs eğitimcisi Batuhan Söylemezoğlu bir sınav yapacak ve bu sınavda başarılı olan kursiyerler bugün yapılacak teorik derse katılmaya hak kazanacaklar.

Bugünki teorik kurs sonunda yapılacak sınavda başarı olanlar aday hakem olarak görev almaya hak kazanacaklar.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık hakem ihtiyacını gidermek için açtıkları kursa katılımın böyle yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabıyık kurs sonunda aralarına yeni katılacak aday hakemlerin kısa sürede müsabakalarda görev almaya başlayarak il hakemligine yükselmelerini arzu ettiklerini söyledi.