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AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, daha önce yatırım programına alınan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi'nin 8 Aralık’ta ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Başkışla Göleti’nin Uğurludağ ilçesi ve bağlı köylerinde 2 bin 870 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuşturulacağını belirtti.

AK Parti iktidarında her alanda önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Kaya, “Tarım alanında da çok önemli yatırımlar yapıldı, özellikle de çiftçinin, kırsal bölgelerin gelirini artırabilmesi, refah seviyesini yükseltebilmesi için sulu tarıma büyük önem verdik. Bu projelerden biri de Uğurludağ ilçemizde bulunan Başkışla Göleti ve Sulama Projesidir. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Uğurludağ’ımız için son derece önemli olan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi’ni Uğurludağlı hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yakından takip ederek, yatırım programına aldırmıştık. Şimdi de 8 Aralık tarihinde ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaya, göletin 750 iş gününde bitirileceğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)