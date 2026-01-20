Yozgat’ta yapılan U 17 Grekoromen Güreş bölge birinciliğinde Çorum Belediyespor’dan Batuhan Kayar sıkletinde .birinci olarak Türkiye Şampiyonası vizesi aldı.

17-18 Ocak tarihlerinde Yozgat’ta yapılan U 17 Grekoromen güreş bölge birinciliğinde 55 kiloda mücadele eden Batuhan Kayar tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bölge birinciliklerinde ilk üç sırayı alan güreşciler Kocaeli’nde Şubat ayının ilk haftasında yapılacak olan U 17 Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Çorumlu güreşciler serbest stil ve kadınlarda 14 sporcu ile Türkiye Şampiyonasında mücadele etmmeye hak kazanmışlardı.