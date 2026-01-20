SMA Hastası Mustafa Baran Karakiraz’a bir destek de maçın hakemlerinden geldi. Cuma akşamı Arca Çorum FK ile Adana Demirspor maçının serenomisine SMF hastası Mustafa Baran Karakiraz’a destek pankartı ile çıkan iki takım sporcuları ve maçın hakemleri tüm izleyenleri kampanyaya davet etmişlerdi.

Mustafa Baran Karakiraz ve babası maçın ardından da karşılaşmanın orta hakemi Raşit Yorgancılar ve yardımcı hakemler Barış Çiçeksoylu ile Mehmet Dura’yı soyunma odasında ziyaret etti ve teşekkürlerini bildirdi.

Maçın hakemleride Baran bebeğinin en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulunarak tüm vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istediler.